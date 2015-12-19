شركة مياه القناة: متابعة متواصلة لإنهاء هبوط مجمع الصرف الصحى بالصباح

قال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى أن كل من اللواء عربى السروى محافظ السويس والمهندس على حسين رئيس محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى تابعا باهتمام عملية الإصلاح لليوم الثانى على التوالى، حيث جار العمل على إصلاح مشكلة هبوط مجمع الصرف الصحى لمدينة الصباح الذى يخدم منطقة (المحمودية - الشركة العربية - مختار - الدلتا- جزء من منطقة فيصل).

وأشار عبد المنعم إلى أن عمليات الإصلاح تمت بحضور كل من نشأت البارودى السكرتير المساعد والمهندس عصام أحمد رئيس قطاع السويس والمهندس حمدى عبد الله نائب رئيس القطاع والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل ومحمد مرسى رئيس شبكة فيصل.



>