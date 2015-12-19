الوزراء: "التموين" تعاقدت على استيراد 800 ألف رأس ماشية من السودان

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 800 ألف رأس ماشية من السودان لطرحها داخل السوق المصرى على التوالى بهدف خفض أسعار اللحوم داخل السوق المصرية.

وأضاف "القاويش" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أن بعض السلع الغذائية ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المقبلة على خلفية جهود الحكومة لضبط الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة.

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