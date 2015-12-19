تعاون بين حديد المصريين والأورمان لتطوير قرية "الشيخ على" بقنا

تنظم جمعية الأورمان الخيرية وشركة حديد المصريين حفل افتتاح قرية الشيخ على بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجارى، وذلك بعد أعمال التطوير التى شملت إعادة تأهيل وتسليم أثاث 50 منزلا، وتسليم 50 رأس ماشية، وتسليم 25 مشروعا صغيرا، وتسليم مساعدات زواج لـ 25 فتاة يتيمة، بالإضافة إلى توزيع بطاطين وملابس شتاء جديدة، وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، فى بيان صحفى أصدرته الجمعية اليوم السبت، أن تكلفة أعمال التطوير والتنمية داخل القرية تصل إلى 3 ملايين جنيه، وتم توجيه الدعوة لعدد من الوزراء واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا للمشاركة فى اللقاء.

- افتتاح قرية بأسيوط بعد تطويرها بالتعاون بين حديد المصريين والأورمان

>

- المصرية للاتصالات والأورمان توزعان 160 ألف بطانية للأسر الأكثر احتياجاً

>

- 950 ألف جنيه من مؤسسة وصلة خير لزراعة القوقعة وعمليات العيون

>

>