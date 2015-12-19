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النائبة مى محمود: ساويرس يتعامل مع "المصريين الأحرار" كقطيع.. ولن أستقيل

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النائبة مى محمود: ساويرس يتعامل مع "المصريين الأحرار" كقطيع.. ولن أستقيل النائبة مى محمود: ساويرس يتعامل مع "المصريين الأحرار" كقطيع.. ولن أستقيل
عَلَّقت النائبة مى محمود، عضوة مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، على تصريحات المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، التى قال فيها إن "المصريين الأحرار" سيتخذ قرارًا بفصلها حال انضمامها لائتلاف "دعم " بالبرلمان.

وقالت مى محمود، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" بعد قرار الحزب بفصلها من المكتب السياسى لتوقيعها على استمرارة عضوية الائتلاف، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن ساويرس ليس له حق فى اتخاذ أى قرار داخل الحزب، متابعة: "من تصريحاته بشأن فصلى وما ترتب عليها من قرارات من المكتب السياسى، يبدو وكأنه يتعامل مع حزب المصريين الأحرار كقطيع، وكأنه المرشد وليس كما يدعى على الآخرين، وإذا كان المصريين الأحرار بهذا الشكل فلا يجب أن ترمى الاتهامات على الآخرين"

وأضافت مى محمود: "لم ولن أستقيل من حزب المصريين الأحرار بأى حال من الأحوال، ولن أجبر على الاستقاله مهما حاولوا، فالقرار اتخذ خلال اجتماع دُعِىَ إليه بطريقة خاطئة من الأساس، وبالتالى ما ترتب عليه غير صحيح، وسألجأ إلى لجنة شئون الأحزاب إذا أصروا على موقفهم المغالط"

وأشارت عضوة مجلس النواب، إلى أن القرار شابه مخالفة للائحة الحزب، فليس من اختصاصات المكتب السياسى تحويل أحد أعضاءه للتحقيق، لأن وفقًا للائحة من له هذا الحق إما رئيس الحزب أو القائم بأعماله، والحزب حاليا بلا رئيس أو قائم بأعمال، وفقًا لتصريحاتها.

وعن وضعها القانونى حال فصلها من الحزب، أوضحت أنها لن تستقيل، وإذا تمت إقالتها لن تنطبق عليها المادة الخاصة بإسقاط العضوية.


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>المصريين الأحرار يفصل مى محمود من المكتب السياسى لتوقيعها على وثيقة دعم مصر
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>النائبة مى محمود: المكتب السياسى لـ"المصريين الأحرار" لا يحق له فصلى
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