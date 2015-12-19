مدير مؤسسة الوليد: نساهم بـ 850 مليون جنيه لمشروع إسكان محدودى الدخل

أكدت نوف الرواف، المدير التنفيذى للمشاريع الخارجية بمؤسسة الوليد الخيرية العالمية، أن المؤسسة رصدت 850 مليون جنيه للمساهمة فى مشروع الإسكان لمحدودى الدخل.

وقالت "الرواف" فى حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مؤسسة الوليد الإنسانية تعمل منذ 35 عاماً فى المشروعات الخيرية فى كل دول العالم الإسلامى، لافتة إلى أن المؤسسة تنفذ مشروعات تنموية وتوفر الإسكان والصحة والتعليم.

وأضافت أن المؤسسة تقدم خدماتها لخدمة البشرية ولا تقف عن دين أو عرق، وتنمية المجتمع والتقارب بين الحضارات، وتمكين المرأة والشباب أسس عمل مؤسسة الوليد الإنسانية.

كما أشارت نوف الرواف، إلى أن المؤسسة نفذت من قبل مشروع الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

>بدوره أكد سند أحمد رجانى رئيس قطاع الشئون الهندسية بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة هدفها دعم الإنسان المصرى البسيط ونقله من الكفاف إلى الكفاية والكفاءة، بجانب اهتمامها بتحسين التعليم وإتاحته للمتسربين وتنمية قدراتهم من أجل مستقبل أفضل لهم.

وأوضح أن الشباب وذوى القدرات الخاصة المستهدف الأول لمؤسسة مصر الخير لمساعدتهم لخدمة المجتمع.

وكشف عن مشروع لبناء 100 مدرسة فى الصعيد والمحافظة النائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى،والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورأحمد زكى بدر وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتورعلى جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعبير كعكى الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، شهدوا توقيع بروتوكول بناء 10 الآف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن لـ 10 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.