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القبض على سارق شقة ممدوح حمزة بالزمالك

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القبض على سارق شقة ممدوح حمزة بالزمالك القبض على سارق شقة ممدوح حمزة بالزمالك
أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة قصر النيل بحجز الممرض المشرف على علاج المهندس ممدوح حمزة على ذمة التحريات فى اتهامه بسرقة بعض محتويات شقته فى حى الزمالك.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها أحمد حنفى رئيس النيابة أن ممدوح حمزة اجرى عملية جراجية ولازم الفراش فاستعانت زوجته بممرض لمتابعة حالته ومؤخرا اكتشفت سرقة اشياء ثمينة من شقتها وتوصلت إلى أن السارق هو الممرض فأبلغت الشرطة التى القت القبض عليه واصدرت النيابة قرارها المتقدم.
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