البارزانى: البيشمركة مدعومة بطيران التحالف قتلت 250 من داعش شمال العراق

>أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى ، اليوم السبت ، أن قوات "البيشمركة" الكردية مدعومة بطيران التحالف الدولى قتلت 250 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى خلال هجماتهم البيشمركة فى الأيام الأخيرة.

وقال البارزانى، خلال زيارته لمحور بعشيقة نينوى واجتماعه من القادة العسكريين من "البيشمركة"، إن أكثر من 250 عنصرا من داعش قتلوا خلال الهجمات التى شنها التنظيم خلال الثلاثة أيام الماضية.

وهنأ القائد العام للقوات المسلحة بكردستان مسعود البارزانى "البيشمركة" بهذا الانتصار ، وأعرب عن تعازيه لذوى الشهداء الذين سقطوا خلال هذه المعارك، وتمنى الشفاء للجرحي.

وأشار البارزانى إلى أن تنظيم داعش يحضر لهذه الهجمات على القوات الكردية منذ شهر، قال إن هجماتهم كانت كبيرة، لكن خسائرهم كانت أكبر.

وكانت قوات "البيشمركة" صدت العديد هجمات لداعش بدأت يوم الأربعاء، الماضى على جبهات قوات البيشمركة فى محاور ناوران وبعشيقة وتل أسود والخازر وجبل "زرتك" الاستراتيجى ومخمور ، واستمرت حتى أمس الجمعة ، ودمرت بمساعدة طيران التحالف الدولى العديد من السيارات المفخخة، وقتلت خمسة من كبار المسؤولين فى داعش شمالى العراق.

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