أطعمة ترفع ضغط الدم تجنبها أهمها الطعام المحفوظ

أطعمة ترفع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم مشكلة تواجه الكثيرين، يصعب عليهم التعامل معها، إلا أن البعض يخطئ بتناوله أطعمة ترفع ضغط الدم وتساهم فى إحداث خلل بنسبه، وهى مشكلة غذائية لأنها ترجع إلى طبيعة النظام الغذائى للشخص وبالتالى التحكم فى مستوى ضغط الدم.>وبالحديث عن أهم أطعمة ترفع ضغط الدم، توضح لنا الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أهم أطعمة ترفع ضغط الدم، وتساعد على الإخلال بنسبة كى يتجنبها الشخص الذى يعانى مشكلة بضغط الدم لديه، ويقل منها الأصحاء لمنع اضطراب نسب ضغط الدم بشكل عام.

وخلال حديثها عن أهم أطعمة ترفع ضغط الدم وتضر المريض به أكدت أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أن ارتفاع ضغط الدم مؤشر خطير يضع صحة الإنسان فى خطر يهدده، نتيجة رفع فرص الإصابة بالجلطات ومشكلات ضغط الدم والصداع المتعددة.

وتابعت الدكتورة صفاء حديثها عن أهم الأطعمة التى ترفع ضغط الدم معددة من أنواعها وأضرارها وناصحة بتجنب كل طعام يرفع ضغط الدم لتجنب العواقب ومنها:

أطعمه ترفع ضغط الدم.. أهمها الطعام المحفوظ

*الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، كالفاست فوود أو الطعام السريع، السمن والزبد، الطعام المسبك الملىء بالدهن النباتى أو السمن، السمين، كلها أطعمة ترفع ضغط الدم

*الكافيين يرفع من نسب ضغط الدم (ويوجد بكثرة وتركيز فى القهوة والشاى والشيكولاتة والمنبهات والنسكافيه والمياه الغازية عموما)

*ملح الطعام والطعام المملح والمخللات، لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم ترفع ضغط الدم

*الأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة، كل الأطعمة المحفوظة والحلوى الصناعية، والطعام المملح المحفوظ

*المشروبات أو المأكولات التى تحتوى على نسبة من الكحول، فهى ترفع من نسب ضغط الدم بشدة