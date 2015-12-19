محافظ الإسكندرية لمعلمة بمدرسة ابتدائية أمام الطلاب: "أنا مش زفت ميس"

أجرت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، زيارة مفاجئة، إلى مدرسة الرحمانية الابتدائية التابعة لحى المنتزه ثان، وذلك بناء على شكاوى الأهالى من سوء العملية التعليمية بالمدرسة.

,توجهت محافظ الإسكندرية إلى المدرسة، وتبين وجود قصور بآداء المدرسين داخل الفصول، وسوء معاملة بعضهم للطلاب، ونقص عدد المدرسين، ووجود ضغط على المدرسين المتواجدين، وعجز فى عدد مدرسين الأنشطة بالمدرسة، كما استمعت إلى شكوى أحد أولياء الأمور من زيادة عدد الطلاب بالفصول.

وعندما انتقدت محافظ الإسكندرية بالإنابة أسلوب معلمة مع تلاميذ المدرسة أمام الطلاب، قالت المعلمة لسعاد الخولى "ياميس"، فردت محافظ الإسكندرية: "أنا مش زفت ميس".

>وطالبت الدكتورة سعاد الخولى مندوبى إدارة المتابعة بتحرير قائمة بكل المخالفات بالمدرسة، والمرور على جميع الفصول، واستكتاب الطلاب للتأكد من قدراتهم التعليمية، كما استمعت أيضًا إلى بعض شكاوى مدير المدرسة التى تعوق العملية التعليمية.

وتوجهت إلى منطقة مجمع المدارس بطوسون يرافقها اللواء عادل سلامة، رئيس الحى، وذلك لتفقد الوضع بالمنطقة والاستماع إلى شكاوى المواطنين، وقد وعدت بإزالة السور الترابى المعيق لحركة سيارات المدارس وتنظيف المنطقة من تراكم القمامة.

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