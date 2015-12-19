أخبار المغرب اليوم.. "بان كى مون" يتوجه بالشكر للرباط عقب توقيع الاتفاق السياسى الليبى

ركزت أخبار المغرب اليوم على شكر الأمين العام للأمم المتحدة لدولة المغرب عقب توقيع الاتفاق السياسى الليبى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم، فيما تناولت أخبار المغرب اليوم قبول النادى الدولى المرموق للابتكار بروسيا عضوية اتحاد المخترعين المغاربة.>وابرزت اخبار المغرب اليوم على تقديم بان كى كون، الأمين العام للأمم المتحدة، شكر إلى دولة المغرب وإلى العاهل المغربى، عقب توقيع الاتفاق السياسى الجديد بين الأطراف الليبية فى منتجع الصخيرات بالمغرب.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الاتفاق يعد خطوة حاسمة فى مسلسل الانتقال لما بعد الثورة الليبية، والذي يأتي بعد أشهر من عدم الاستقرار وعدم اليقين، معربا عن أمله فى أن يضع هذا الاتفاق ليبيا على طريق "بناء دولة ديمقراطية"، قائمة على "مبادئ الاندماج، وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون".

فخلال أشهر طويلة، احتضن المغرب المفاوضات الليبية فى قصر الموتمرات بمدينة الصخيرات، فى ضواحى العاصمة المغربية الرباط، وذلك برعاية من الأمم المتحدة.

ومن أخبار المغرب اليوم قبول النادى الدولى المرموق للابتكار "أرخميدس" بفيدرالية روسيا، عضوية اتحاد المخترعين المغاربة، وأوضح بلاغ للاتحاد أن المغرب أصبح أول بلد عربى يلتحق بهذا النادى الذى يضم فى عضويته بلدانا أوروبية وآسيوية وأمريكية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية.

كما تم اختيار اتحاد المخترعين، لتمثيل المغرب فى لجنة تحكيم المعرض الدولى للاختراعات ابتداء من 2017.

وستنال بموجب الوضع الجديد، أنشطة نادى المخترعين المغاربة، للدعم والتغطية، والتى تتمثل فى معارض للابتكار وندوات ومؤتمرات حول أنشطة الابتكار فى العديد من بلدان العالم، كما تشمل الأنشطة أيضاً، برامج منجزة حول تطوير منتوجات وخدمات الابتكار فى السوق.