ضبط صاحب شركة متهم بالاستيلاء على 16 الف لتر مواد بترولية بالسلام

القت شرطة التموين القبض على مدير شركة بتهمة استيلائه على 16 ألف لتر مواد بترولية فى مدينة السلام بالقاهرة .

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تتهم المسئولين عن شركة صناعات غذائية بنطاق دائرة قسم ثان السلام ، بتجميع والتصرف في كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمه "سولار" عقدب تخزينها فى تنكات داخل فرع الشركة دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول، ما يعد استيلاء على أموال الدعم.

>داهمت قوة الشركة وضبطت صاحبها وتحفظت على 16 ألف لتر مواد بترولية،وحررت المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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