إصابة 7 أشخاص بينهم رضيعان فى حريق بمستشفى العبور بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بإصابات متعددة فى حريق بشونة صغيرة تابعة لمستشفى العبور للتأمين الصحى فى مدينة كفر الشيخ.

قال الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن المصابين 7 أشخاص، تم إسعاف 4 حالات بموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف 3 حالات شبه خطيرة للمستشفى العام، من بينهم حالتان لرضيعين بالحضانة نتيجة نقص الأكسجين بسبب تأثير الدخان.

كان حريق شب بمخزن لقطع غيار "الأسانسيرات" ما بين عيادة العبور للتأمين الصحى، ومستشفى العبور للتأمين الصحى وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق فى محاولة إخماد النيران، التى تسببت فى حالة فزع للمرضى والمرافقين الموجودين معهم داخل المستشفى، كما تسبب الحريق فى فرار العديد من المرضى من المستشفى خوفًا من الحريق والدخان المتطاير الذى ملأ أرجاء المنطقة.

وانتقل الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، لمكان الحريق، حيث يقع ديوان المحافظة بالقرب من مستشفى العبور للتأمين الصحى، حيث اطمأن على نقل الحالات الحرجة وحالة المرضى داخل المستشفى، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة فى المستشفى.