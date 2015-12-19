بالفيديو.. محامى إسراء الطويل: وارد عودتها للسجن إذا حكم عليها

قال حليم حنيش، محامى إسراء الطويل، إن قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكلته، وفقا للمادة 201، حدد لها إجراءات تدبيرية، لأنه وارد عودتها للسجن مرة أخرى إذا حكم عليها.

وذكر "حنيش" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرائد" على قناة "العاصمة"، مساء اليوم السبت: "وارد عودة إسراء الطويل للسجن، ولكن قرار النيابة بإخلاء سبيل إسراء الطويل جاء لأنها مطمئنة أن التهم غير ثابتة، ومفيش أدلة دامغة، والمتهم لن يؤثر على سير التحقيقات".

وأضاف: "الناس فرحانه بقرار إخلاء سبيل إسراء الطويل"، موضحا: "صور إسراء أثرت فى الجميع، وخاصة أنها تُعانى من إعاقة"، ولفت إلى أن "إخلاء سبيل إسراء قد يُساهم فى علاجها الفترة المُقبلة".

موضوعات متعلقة: