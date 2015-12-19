التعليم تحتفى بفوز طالب مصرى بالمركز الأول عربيا فى مسابقة"إنتل للعلوم"

احتفت وزارة التربية والتعليم بحصول مصرعلى المركز الأول فى مسابقة "إنتل" للعلوم 2015 على مستوى العالم العربى بفوز الطالب محمد أيمن محمد عبد اللطيف عن مشروع "عزل خلايا سرطان الرئة"، كما حصلت دولة الإمارات على المركز الثانى بفوز الطالبة مريم محمد الهاشمى عن مشروع " التجلى بالبلاستيك"، كما فازت مصر أيضا بالمركز الثالث بفوز الطالب عمرو مصطفى إبراهيم عن مشروع "إيجاد مساحة ومحيط الدائرة"، وحققت مصر 10 جوائز أخرى فى مجالات مختلفة.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، اليوم، إن عدد الدول التى شاركت فى معرض إنتل 11 دولة عربية وهى "السعودية، الكويت، الإمارات، عمان، الأردن، قطر، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، مصر"، حيث شارك منها 130 طالبا وطالبة بمشروعات علمية وبحثية لأكثر من 80 مشروعًا، بواقع 8 مشروعات علمية، وقام بالتحكيم عدد 42 محكما من 9 دول عربية.

وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز التعاون العربى المشترك فى نشر ثقافة البحث العلمى وتقنيات العلوم والتكنولوجيا بين الدول العربية، كما تساهم فى تنمية مهارات الابتكار الإبداعى والبحث العلمى عند الطلاب.

من جانبه أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة؛ لذا وجب إعطاؤها الأولوية والاهتمام والرعاية الكاملة؛ لنخرج إلى المجتمع إنسانًا فاعلاً قادرًا على العطاء لوطنه.

وأوضح أن الوزارة لا تألو جهدًا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات، وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين، إلى جانب أنها تسعى حثيثًا نحو توفير الفرص لاكتشاف الموهوبين والمتميزين لرعايتهم، ووضعهم موضع الاهتمام البالغ،وتنمية القدرة لديهم على البحث والابتكار

وقال الوزير فى كلمته التى ألقاها خلال الاحتفالية إن المسابقات العلمية لها دور فى تحفيز أبنائنا الطلاب على اتباع أساليب التفكير العلمى السليم فى التعلم والبحث والدراسة؛ مما يُؤدى إلى زيادة التحصيل العلمى، وفضلًا عن ذلك فإنها تُشعل فتيل المنافسة بين صفوف الطلاب، وتنتج لنا مخترعين ومبدعين يؤهلون للدخول إلى المسابقات الدولية، ويحصدون مراكز متقدمة، ويضيفون إلى مسيرة البشرية ابتكارات واختراعات جديدة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور النوادى العلمية بالمؤسسات التعليمية فى اكتشاف وصقل المواهب والقدرات العلمية لدى أبنائنا الطلاب، وتنمية روح البحث والابتكار فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتوفير البيئة الجذابة والملائمة لممارسة الهوايات العلمية المختلفة التى تحتوى على مصادر التعلم الحديثة.

وأوضح الوزير أن برنامج (Intel ISEF) يعد مـن أهـم البرامج التى تقوم على تنمية مهارات الابتكار الإبداعى والبحث العلمى عند الطلاب من خلال مشروعات يشارك فيها الطلاب فى مسابقات علمية مثل هذه المسابقة (إنتل للعلوم العالم العربى 2015) والتى تهدف إلى تعزيز أطر التعاون العربى المشترك فى نشر ثقافة البحث العلمى وتقنيات العلوم والتكنولوجيا على المستوى العربى، مشيرا إلى أن المعرض الذى تقيمه شركة (إنتل) من خلال تلك المسابقة للطلاب من سن 14 إلى 18 عامًا هو فرصة للتجمع ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، والتنافس على المنح الدراسية والتعليمية والمعدات والرحلات العلمية.

وقال الوزير إنه لاشك أن الأسرة هى الحاضنة الأساسية للموهبة؛ لذا يجب عليها أن تفهم احتياجات عصرنا الحالى، وزرع الثقة فى الأبناء، ودعا الوزير الطلاب قائلا لهم "أنتم الأمل والمستقبل المشرق، وبجهودكم وإخلاصكم يحقق الوطن العربى آماله وطموحاته.

وحضر الاحتفال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شرف للتنمية المستدامة، والسفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، والسيد طه خليفة المدير الإقليمى لشركة إنتل بالشرق الأوسط، وبحضور سفراء الدول المشاركة.

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متسابق مصرى يفوز بجائزة "إنتل" لعزل خلايا سرطان الرئة ومنعها من التغذية