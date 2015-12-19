المصريين الأحرار يفصل مى محمود من المكتب السياسى لتوقيعها على وثيقة دعم مصر

قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" إن الحزب، اتخذ قرارًا بفصل مى محمود، النائبة الوحيدة التى وقعت على وثيقة ائتلاف "دعم مصر " من المكتب السياسى، وإحالتها للتحقيق، ومن المُقرر أن يُصدر الحوب بيانًا بموقفه بعد قليل.

وانتهى اجتماع المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، الذى انعقد مساء اليوم السبت، بمقر الحزب فى الزمالك، بحضور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب.

وأضاف وجيه، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه 5 نواب حضروا اجتماع ائتلاف دعم مصر بعد إبلاغ القائم بأعمال رئيس الحزب عصام خليل قبل الحضور.