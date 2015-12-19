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رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى: وزير الداخلية تحرش بـ10سيدات وليس 4

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رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى: وزير الداخلية تحرش بـ10سيدات وليس 4 رئيسة حزب ميرتس الإسرائيلى: وزير الداخلية تحرش بـ10سيدات وليس 4
بعد أيام من اتهام 4 إسرئيليات لوزير الداخلية "سيلفان شالوم" بالتحرش بهن ، قالت رئيسة حزب ميريتس زهافا جلئون اليوم إن عدد المشتكيات ضد الوزير شالوم بالتحرش الجنسى 10 سيدات تقريبا وليس 4 .

وأضافت"جلئون" خلال ندوة ثقافية عقدت فى مدينة بئر السبع أنّ بعض الشكاوى وصلتها هى الأخرى حيث التقت باثنتين من المشتكيات وهما من السيدات المشهورات خلال ترشح الوزير شالوم لمنصب رئيس إسرائيل .

وأشارت جلئون إلى أن العامل المشترك بين السيدات الإسرائيليات المتحرش بهن هو أن "شالوم" فرض نفسه على السيدات بالقوة عندما كان تتيح له الفرصة الانفراد بهن.

ودعت "جلئون" المستشار القانونى للحكومة إلى فتح تحقيق مع زوجة الوزير شالوم (جودى نير) بشبهة تشويش سير التحقيق لأنها عقب فضح الوزير وجهت التهديدات إلى المشتكيات فى محاولة ابتزازهن.

يذكر أن المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين ينوى إصدار التوصيات إلى الشرطة بالتحقيق رسميًا مع السيدات اللواتى تعرّضن للتحرش الجنسى من قبل الوزير شالوم.
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