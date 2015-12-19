والد الشهيد محمد أيمن: الرئيس قال لى "تعالى يا أبو البطل.. ابنك حى"

أعرب والد الشهيد محمد أيمن، عن سعادته باللقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بالاستقبال الحافل له.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن الرئيس قال له: "تعالى يا أبو البطل، محمد ماماتش، محمد حى يرزق، وياريت يكون كل المصريين زى ابنك"، مضيفاً :"السيسى كان حزيناً على محمد ورأيت عينيه تبكى بالدموع".
وقال والد الشهيد محمد أيمن، ، إن لقاءه بالرئيس السيسى زاده قوة وثباتا وإحساسا بالوطنية والكرامة، مشيرا إلى أنه يقول للشعب والشرطة والجيش "مصر بخير برجالها وفيه زى ابنى الشهيد ملايين".
وأضاف: "أنا بأقول للرئيس السيسى اضرب الإرهاب بأيد من حديد وإحنا معاك عشان الناس تعيش فى أمان".