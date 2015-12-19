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والد الشهيد محمد أيمن: الرئيس قال لى "تعالى يا أبو البطل.. ابنك حى"

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والد الشهيد محمد أيمن: الرئيس قال لى "تعالى يا أبو البطل.. ابنك حى" والد الشهيد محمد أيمن: الرئيس قال لى "تعالى يا أبو البطل.. ابنك حى"
أعرب والد الشهيد محمد أيمن، عن سعادته باللقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بالاستقبال الحافل له.

وأشار فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن الرئيس قال له: "تعالى يا أبو البطل، محمد ماماتش، محمد حى يرزق، وياريت يكون كل المصريين زى ابنك"، مضيفاً :"السيسى كان حزيناً على محمد ورأيت عينيه تبكى بالدموع".

وقال والد الشهيد محمد أيمن، ، إن لقاءه بالرئيس السيسى زاده قوة وثباتا وإحساسا بالوطنية والكرامة، مشيرا إلى أنه يقول للشعب والشرطة والجيش " بخير برجالها وفيه زى ابنى الشهيد ملايين".

وأضاف: "أنا بأقول للرئيس السيسى اضرب الإرهاب بأيد من حديد وإحنا معاك عشان الناس تعيش فى أمان".

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مصر 365

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