أسباب برودة الأطراف في الشتاء وعلاجها

ما هي ظاهرة رينود “برودة الأطراف” ؟

ظاهرة رينود تحدث في الأوعية الدموية الصغيرة للأصابع بحيث تصبح ضيقة ومنقبضة ، والأكثر شيوعا عندما تكون في بيئة باردة . تتأثر أحيانا الأوعية الدموية في الأطراف الأخرى مثل أصابع القدمين والأذنين والأنف . وسميت بذلك على اسم الدكتور موريس رينود، الذي وصف لأول مرة في عام 1862.

ما هي أعراض رينود “برودة الأطراف” ؟

عادة الأعراض تتطور في الأصابع عندما تصبح باردة – على سبيل المثال، في الطقس البارد.

في البداية تصبح الأصابع بيضاء وباردة . يحدث هذا لأن الأوعية الدموية الصغيرة في الأصابع تنقبض

ثم تتحول الأصابع الى اللون المزرق (أو حتى الأرجواني أو الأسود في الحالات الشديدة). يحدث هذا لأنه يتم استخدام الأكسجين بسرعة من الدم في الأوعية الدموية الضيقة .

ثم تتحول الأصابع الى اللون الأحمر المشرق . يحدث هذا لأن الأوعية الدموية تفتح مرة أخرىى و

تمدد ويعود تدفق الدم. قد يسبب وخز، وخفقان، وخدر وألم (والتي يمكن أن تكون شديدة في بعض الحالات).

كثير من الناس المصابين برينود ليس لديهم تغييرات كاملة في اللون الكلاسيكي، ولكن يحدث تطور نوبات غير مريحة ، شاحب اللون والأصابع باردة. تتأثر فقط الأصابع في معظم الحالات. في بعض الحالات تتأثر أيضا أصابع القدم. والأقل شيوعا ان تتأثر الأطراف الأخرى من الجسم، مثل شحمة الأذن والأنف واللسان أو الحلمات. كل نوبة من الأعراض يمكن أن تستمر من دقائق إلى ساعات.

نوبات رينود هي عادة خفيفه و قصيرة و تستمر بضع دقائق فقط. أحيانا تكون معتدله مع نوبات متكررة والتي تستمر لفترة أطول.

ما أسباب “برودة الأطراف” ؟

رينو الأساسي غير معروف السبب .

في معظم الحالات لا يوجد سبب معروف (أكثر من 9 من كل 10 حالات). وهذا ما يسمى رينود الابتدائي. تحدث فقط غي الأوعية الدموية الصغيرة في الأصابع وأصابع القدم، فقط تبدو أكثر حساسية من المعتاد لبرودة درجات الحرارة.

عادة، تتأثر كل الأصابع في كلا اليدين و يميل أيضا إلى ان يكون وراثي في بعض العائلات . تتأثر النساء أكثر بكثير من الرجال. فإنه عادة ما يتطور أولا قبل سن ال 30.

رينود الثانوي يحدث بسبب مرض كامن

في أقل من 1 في 10 حالات، وهناك السبب الكامن وراء. وهذا ما يسمى رينود الثانوي . الظروف مختلفة من الأوعية الدموية والمفاصل والعضلات والأعصاب أو الجلد يمكن أن يسبب رينود الثانوي . على سبيل المثال، تصلب الجلد، التهاب المفاصل، والتصلب المتعدد، والذئبة الحمامية الجهازية (SLE) وأمراض “النسيج الضام” وامراض اخرى .

إذا كان لديك رينود الثانوي سيكون لديك عادة أعراض أخرى بالإضافة إلى أعراض رينود. ورينود هو ميزة واحدة فقط في هذه الحالة. على سبيل المثال، قد يكون لديك أيضا آلام في المفاصل، الطفح الجلدي، وتورم المفاصل، الخ

في كثير من الأحيان، الشرط الأساسي موجود بالفعل، وكنت قد تتطور رينود نتيجة مضاعفات. أحيانا أعراض رينود تحدث لأول مرة، وغيرها من اعراض الشرط الأساسي تطوير أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات في وقت لاحق.

في رينود الثانوي، قد تبدأ الأعراض لأول مرة في واحد فقط أو اثنين من أصابع اليد الواحدة . هذا هو على النقيض من رينود الابتدائي عندما تتأثر جميع أصابع كلتا اليدين عادة . ويمكن أيضا أن تسبب بعض الأدوية رينود الثانوي باعتباره من الآثار الجانبية لبعض الادويه مثل :

– موسعات الاوعيه الطرفية

– غالقات قنوات الكالسيوم

– قضمة الصقيع



شبكةعيونالإخبارية

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