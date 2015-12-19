الحوثيون يفرجون عن خمسة سجناء بارزين

>قال مشاركان فى محادثات السلام اليمنية فى سويسرا إن المتمردين وافقوا على إطلاق سراح خمسة سجناء رفيعى المستوى، بينهم شقيق الرئيس ووزير الدفاع فى إشارة إلى حسن النية.

وقالا إن وزير الدفاع محمود صبيحى واللواء ناصر منصور هادى شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، سوف يتم تسليمهما إلى الصليب الأحمر مع ثلاثة سجناء اخرين فى وقت لاحق يوم السبت.

تحدث المشاركان، وأحدهما من وفد المتمردين الشيعة والأخر من الحكومة المعترف بها دوليا، شريطة عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى الصحفيين.

والقتال فى اليمن يدور بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من تحالف تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة من جهة والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس السابق والمدعومين من إيران من جهة أخرى.

>