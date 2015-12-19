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منظمة التعاون الإسلامى تدعم اتفاق الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وطنية

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منظمة التعاون الإسلامى تدعم اتفاق الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وطنية منظمة التعاون الإسلامى تدعم اتفاق الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وطنية

>أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن دعمها للاتفاق الذى وقعته الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة فى بلدة الصخيرات بالمملكة المغربية أمس الأول.

ورحب أمين عام المنظمة اياد أمين مدنى فى بيان اليوم، بتوافق الأطراف الليبية ، معربا عن الأمل فى أن يساهم ذلك فى استتباب الأمن والإستقرار فى ليبيا وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أسس وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأشاد مدنى بجهود الأمم المتحدة والمملكة المغربية التى مكنت من التوصل الى اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا.

وأكد الأمين العام ضرورة انضمام كافة الأطراف الليبية الى الاتفاق ، داعيا الجميع الى الالتزام بتطبيق بنوده بما يساهم فى توحيد الجهود لمكافحة خطر الإرهاب وإعادة البناء والإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
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