أخبار ليبيا اليوم..مقتل 14 وإصابة 25 فى اشتباكات مسلحة بمدينة أجدابيا

ركزت اخبار ليبيا اليوم على أحداث مدينة إجدابيا التى قتل على اثرها 14 شخصا وأصيب 25 آخرين فى اشتباكات شرق البلاد، فيما تناولت اخبار ليبيا اليوم إبرام الحكومة الليبية المؤقتة اتفاقاً مع 6 شركات عالمية لبيع النفط الخام من حقول فى شرق البلاد.>وأبرزت اخبار ليبيا اليوم تصريحات مصادر طبية أكدت اليوم السبت أن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 25 فى اشتباكات بشرق ليبيا بين جماعات مسلحة موالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعات إسلامية، ونشب القتال فى بلدة أجدابيا يوم الخميس أى فى نفس يوم توقيع الأطراف المتحاربة فى ليبيا اتفاقا بوساطة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة. واستمر القتال اليوم السبت.

وتأمل قوى غربية فى أن يحقق الاتفاق الاستقرار ويساعد فى التصدى للوجود المتنامى لتنظيم الدولة الإسلامية،لكن منتقدين يتساءلون عن مدى التمثيل الذى ستوفره الحكومة المقترحة وما إذا كانت الفصائل المسلحة على الأرض ستطيع الحكومة الجديدة ويقول البعض إن الأمم المتحدة فرضت الاتفاق.

ولم يتضح ما إذا كان المقاتلون الإسلاميون تابعين لتنظيم داعش أم لا، وفى واقعة منفصلة قال رئيس بلدية صبراتة إن حارسين أصيبا عندما هاجمت جماعة مجهولة مبنى للمخابرات العسكرية فى البلدة الواقعة بغرب ليبيا.

فيما تناولت اخبار ليبيا اليوم ما صرحت به المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة الليبية المؤقتة إنها أبرمت اتفاقاً مع 6 شركات عالمية لبيع النفط الخام من حقول فى شرق البلاد.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور ناجى المغربى، فى تصريحات صحفية، أن المؤسسة أبرمت اتفاقاً مع 6 شركات من ضمنها شركة “نيت أويل” اليونانية لبيع النفط الخام المنتج من حقل مسلة وحقل السرير أكبر حقل نفطى في ليبيا.

وتناولت اخبار ليبيا اليوم ما أعلنه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن الشروع فى نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط من مقرها الحالى فى مدينة البيضاء إلى بنغازى وسيتم ذلك فى احتفالية رسمية يوم 24 ديسمبر الجارى ويأتي ذلك وفقاً للقرار الصادر من الحكومة المؤقتة عام 2013 والقاضى بنقل المؤسسة السيادية إلى بنغازى.