هبوط اضطرارى لطائرة قادمة من جدة لإسعاف راكبة فى مطار القاهرة

هبطت طائرة ركاب تابعة لطيران النيل اضطراريا بمطار القاهرة اليوم، السبت، بعد إصابة راكبة مصرية بارتفاع شديد فى الضغط، خلال الرحلة التى كانت فى طريقها من جدة لمطار برج العرب وتم استئناف الرحلة عقب إسعاف الراكبة مباشرة.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، انه أثناء دخول طائرة طيران النيل المجال الجوى المصرى فى رحلتها رقم 228 والقادمة من جدة إلى مطار برج العرب فوجىء قائدها بإصابة راكبة مصرية بوعكة صحية، تستلزم سرعة علاجها فطلب من برج المراقبة بمطار القاهرة الهبوط اضطراريا وقاموا أطباء الحجر الصحى بإسعافها على الفور وعادت الطائرة لاستكمال رحلتها.

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