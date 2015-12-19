صهر "الشاطر" و3 من قيادات الإخوان يستقيلون من مكتب الجماعة بالخارج

فى تصعيد جديد للانقسامات التى تمر بها جماعة الإخوان، أعلنت 4 قيادات بالجماعة استقالاتهم من عضوية ما يُسَمَّى بـ"مكتب إدارة الأزمة بالخارج" المعروف إعلاميا باسم "مكتب الإخوان المصريين بالخارج" احتجاجًا على ما قالوا إنه رفض للعمل غير المؤسسى المخالف للوائح الجماعة، بالإضافة إلى رفض البيانات التى تسحب المشهد إلى المزيد من الانقسام.

ووَقَّعَ على بيان الاستقالة، أيمن عبد الغنى، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة المنحل، وصهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، ومحمد البشلاوى، الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، وعبد الحافظ الصاوى، وطاهر عبد المحسن، القياديان بالجماعة.

وقال البيان المشترك: "قررنا الاستقالة من مكتب إدارة الأزمة بالخارج، الذى أطلق على نفسه إعلاميا مكتب الإخوان المصريين بالخارج، وتقدمنا باستقالة مسببة إلى جهة الإدارة التى كلفتنا بالمسئولية، وعلى رأسها رئيس اللجنة الإدارية العليا، وإلى كل من انتخبنا من إخواننا بالخارج، نضع بين أيديهم الاستقالة وأسبابها"

"القرضاوى" كلمة السر داخل الإخوان.. حلفاء الجماعة يطالبون بتعيينه مرشدا لإنهاء أزمة التنظيم.. عاصم عبد الماجد: عليه إجبار الجميع على مبدأ السمع.. والمتحدث الرسمى يعلن اختيار أمينا يرفض ذكر اسمه

>