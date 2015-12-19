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مندوب من الرئاسة ومصطفى بكرى يصلان عزاء إبراهيم بدران بالشيخ زايد

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مندوب من الرئاسة ومصطفى بكرى يصلان عزاء إبراهيم بدران بالشيخ زايد مندوب من الرئاسة ومصطفى بكرى يصلان عزاء إبراهيم بدران بالشيخ زايد
وصل مندوب من رئاسة الجمهورية والإعلامى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والدكتور صديق عفيفى رئيس أكاديمية طيبة، والدكتور أحمد أبو المجد المفكر الإسلامى، ووفد من أكاديمية طيبة، عزاء الدكتور إبراهيم بدران رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، ووزير الصحة الأسبق، ورئيس المجمع العلمى، ومندوب من رئاسة الجمهورية.

وكان الدكتور إبراهيم بدران وافته المنية أول أمس، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع مع المرض.


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