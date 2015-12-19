بالصور.. اليوم السابع يحتفل بتخطى حاجز الـ 10 ملايين متابع على "فيس بوك"

فى أجواء احتفالية، شهدت صالة تحرير "اليوم السابع" احتفال المحررين والعاملين بالمؤسسة بتخطى صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حاجز العشرة ملايين متابع، كذلك تجاوز صفحة الجريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" حاجز الأربعة ملايين متابع.

وشارك فى الاحتفال رئيس التحرير، الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، وقيادات "اليوم السابع" والصحفيون، والتقطوا صورًا تذكارية مع "تورتة الاحتفال".

أكد الصحفيون بـ"اليوم السابع" على مواصلة الجهد والعمل للتطوير من المؤسسة وتقديم أفضل خدمة إعلامية تتسم بالدقة والمعايير المهنية للقارئ المصرى والعربى.

وكانت صفحة "اليوم السابع" الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم السبت، قد تخطت حاجز العشرة مليون متابع، وذلك تأكيدًا لريادة الموقع الإلكترونى فى مصر والشرق الأوسط كمصدر مهم للأخبار والمعلومات.



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