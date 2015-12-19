أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بوتين :روسيا مستعدة لإستخدام مزيد من الوسائل العسكرية فى سوريا

Google+ Print
بوتين :روسيا مستعدة لإستخدام مزيد من الوسائل العسكرية فى سوريا بوتين :روسيا مستعدة لإستخدام مزيد من الوسائل العسكرية فى سوريا
نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله اليوم السبت إن الجيش الروسى لم يستخدم حتى الآن كل قدراته فى سوريا وقد يستخدم "المزيد من الوسائل العسكرية" إذا لزم الأمر.

ونقلت الوكالات عن بوتين قوله فى خطاب "نرى مدى كفاءة طيارينا وأجهزة مخابراتنا فى تنسيق الجهود مع أنواع مختلفة من القوات: الجيش والبحرية والطيران.. وكيف يستخدمون الأسلحة الأكثر تقدما."

وأضاف "أود التأكيد على أننا لم نستخدم حتى الآن كل قدراتنا. لدينا المزيد من الوسائل العسكرية.. وسنستخدمها.. إذا لزم الأمر."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365