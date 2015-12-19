بوتين :روسيا مستعدة لإستخدام مزيد من الوسائل العسكرية فى سوريا

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله اليوم السبت إن الجيش الروسى لم يستخدم حتى الآن كل قدراته فى سوريا وقد يستخدم "المزيد من الوسائل العسكرية" إذا لزم الأمر.

ونقلت الوكالات عن بوتين قوله فى خطاب "نرى مدى كفاءة طيارينا وأجهزة مخابراتنا فى تنسيق الجهود مع أنواع مختلفة من القوات: الجيش والبحرية والطيران.. وكيف يستخدمون الأسلحة الأكثر تقدما."

وأضاف "أود التأكيد على أننا لم نستخدم حتى الآن كل قدراتنا. لدينا المزيد من الوسائل العسكرية.. وسنستخدمها.. إذا لزم الأمر."

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