مصرع وإصابة 3 فى اصطدام سيارتهم بأخرى على طريق مطروح -إسكندرية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم السبت، إثر اصطدام سيارتهم بآخرى نقل بمقطورة، كانت متوقفة أمام بوابة 3 لمنتجع مارينا بالساحل الشمالى.

تلقى قسم شرطة العلمين بلاغا بتصادم سيارتين عند الكيلو 100 أمام بوابة مارينا 3 على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلى، بالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "1873 د ف ب" متجهة إلى مطروح فوجئ قائدها "حاتم .م" 44 سنة مقيم فى الدقهلية - بالسيارة رقم" 75375 نقل بمقطورة " متوقفة علي يمين الطريق،و لم يتمكن من مفاداتها اصطدم بها .

أسفر الحادث عن وفاة "فتحي .س"- 37 سنة، دبلوم تجارة، ومقيم فى البحيرة- و"محمد .ح"- 24 سنة،حاصل علي ليسانس آداب، مقيم فى الغربية -إصابة قائد السيارة الأولى، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالرأس وكدمات بالصدر.

تم نقل المصاب إلي مستشفى العلمين المركزى، والتحفظ علي الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.