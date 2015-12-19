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تحرير 809 مخالفات خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 809 مخالفات خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 809 مخالفات خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور، حملة مرورية وأمنية، اليوم، السبت، تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير الأمن، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى المدينة.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 809 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 382 مخالفة مرورية متنوعة ( نموذج 125) و99 مخالفة إزالة ملصقات و89 مخالفة انتظار خاطئ، و2 حجز سيارة و144 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و32 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و8 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 6 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 16 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 14 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و23 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
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مصر 365