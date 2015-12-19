تعليم الوادى الجديد: تدشين مدرسة للموهوبين بدءا من العام القادم

قال صلاح محمد صلاح مدير قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، اليوم السبت، إن إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بصدد إنشاء مدرسة للمتفوقين والموهوبين تبدأ الدراسة بها من العام المُقبل بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية من الصف الأول الثانوى للعام القادم 2016 / 2017.

وأضاف صلاح أنه قد أصدر توجيهات لمديرى الإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة للبدء فى الإعلان عن إنشاء مدرسة المتفوقين فى طابور الصباح بمدارس المحافظة الإعدادية وأن الضوابط والشروط لقبول الطلاب سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.