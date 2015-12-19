تعليم الوادى الجديد: تدشين مدرسة للموهوبين بدءا من العام القادم

قال صلاح محمد صلاح مدير قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، اليوم السبت، إن إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بصدد إنشاء مدرسة للمتفوقين والموهوبين تبدأ الدراسة بها من العام المُقبل بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية من الصف الأول الثانوى للعام القادم 2016 / 2017.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف صلاح أنه قد أصدر توجيهات لمديرى الإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة للبدء فى الإعلان عن إنشاء مدرسة المتفوقين فى طابور الصباح بمدارس المحافظة الإعدادية وأن الضوابط والشروط لقبول الطلاب سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.