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بالفيديو والصور.. مدير أمن كفر الشيخ: السجناء أمانة فى أعناقنا

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بالفيديو والصور.. مدير أمن كفر الشيخ: السجناء أمانة فى أعناقنا بالفيديو والصور.. مدير أمن كفر الشيخ: السجناء أمانة فى أعناقنا
قال اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش القافلة الطبية لسجناء قسم أول كفر الشيخ: "هناك توجيهات من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لرجال الشرطة و السجناء.
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اليوم السابع -12 -2015

واستطرد: القافلة الطبية التى ننظمها اليوم للسجناء، سبقها قافلة طبية للأفراد والغفراء، وتم إجراء الكشف الطبى على الموظفين المدنيين، بل أن هناك مدنيين طالبوا بالكشف الطبى عليهم وتم الإستجابة لهم.
>وأضاف شلبى: القافلة الطبية للسجناء الأولى من نوعها، لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للسجناء فحق علينا رعايتهم، ولم أجد مانعاً من إقامتها بالتنسيق الكامل مع الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، ومديرية الصحة، بمشاركة أطباء وزارة الصحة، لتوفير الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وهو شئ بسيط للسجين لأنه أمانة فى رقابنا، ولابد من رعايته والحافظ عليه وعلى صحته .

اليوم السابع -12 -2015

وذكر مدير الأمن، أن الشرطة عطاء فى كافة المجالات، فهناك منافذ لبيع المنتجات المتعددة بأسعار أقل من السوق، توفر فيها اللحوم والدواجن وغيرها من السلع، ونحن مصممون على شعارنا الذي نطبقه تحت توجيهات الوزير، أن الشرطة في خدمة الشعب ومع الشعب وسنظل على هذا النهج نطبقه .

اليوم السابع -12 -2015

وتابع شلبى: هناك قوافل طبية ابتداءً من الغد، وطوال الأسبوع الحالى بمركز شرطة كفر الشيخ وبمركز شرطة سيدى سالم، وسيتبعها عدد من القوافل الطبية فى عدد من سجون مراكز الشرطة.

اليوم السابع -12 -2015

وأوضح أن دور الشرطة الحقيقى توفير نواحى الرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية للأفراد والموظفين المدنيين والسجناء، مضيفاً: أتمنى من الإعلام إبراز الجوانب الإنسانية و الإيجابية الطيبة، ولايركز على السلبيات فقط، لأننا للأسف لا نجد إلا تسليط الضوء على السلبيات برغم أن رجال الشرطة يؤدون خدمات متعددة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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