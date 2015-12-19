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نقابة مهندسى الوادى الجديد تطلق مسابقة لأجمل تصميم لقاعة كبار الزوار

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نقابة مهندسى الوادى الجديد تطلق مسابقة لأجمل تصميم لقاعة كبار الزوار نقابة مهندسى الوادى الجديد تطلق مسابقة لأجمل تصميم لقاعة كبار الزوار
اعلنت نقابة المهندسين الفرعية،بالوادى الجديد اطلاق مسابقة لاجمل تصميم معماري لصالة معرض كبار زوار المحافظة بطراز بيئى على بمساحة أرض داخل سور مبني ديوان عام المحافظة.

وقال عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادى الجديدة فى تصريح صحفى : يجب أن تكون خامات الانشاء من مواد خفيفة ويقام على أساس بسيط مع العلم أن الغرض من القاعة هو عرض منتجات المحافظة مثل البلح بأنواعة والخزف والسجاد وخلافه مع توضيح طريقة عرض المنتجات .

واضاف ربوح : سيتم منح الفائز الاول جائزة 1500 جنية وشهادة تقدير من المحافظ ونقابة المهندسين وومنح الفائز بالمركز الثاني 800 جنية وشهادة تقدير على أن يتم عرض التصميمات خلال شهر من تاريخ الاعلان وتقدم بإسم نقابة المهندسين بالوادى الجديد .

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مصر 365