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أخبار اليمن اليوم..الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية يسيطران على مواقع استراتيجية

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أخبار اليمن اليوم..الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية يسيطران على مواقع استراتيجية أخبار اليمن اليوم..الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية يسيطران على مواقع استراتيجية
ركزت أخبار اليمن اليوم على تمكن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية اليوم السبت من استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية يسيطر عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، فى محافظة الجوف 143 كم شمال شرق صنعاء. وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية واصلتا التقدم فى الجوف وسيطرتا بشكل كامل على معسكر "الخنجر" الاستراتيجى فى مديرية "خب والشعف"، شمال الجوف.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية تمكنتا أيضاً من السيطرة على مديرية "المتون"، وهى المعقل الرئيسى لجماعة الحوثى فى الجوف.
>وفى سياق متصل، قالت ذات المصادر إن العشرات من سكان مدينة "الحزم"، مركز محافظة الجوف، عادوا اليوم إلى منازلهم بعد سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطنى على المديرية يوم أمس الجمعة.

يذكر أن المقاومة الشعبية والجيش الوطنى المواليان للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى استطاعا خلال اليومين الماضيين استعادة عدة مناطق فى محافظة الجوف عقب مواجهات مع الحوثيين وقوات صالح.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بتصريحات إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لليمن، والتى أعرب فيها عن قلقه العميق بشأن التقارير عن وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار بين اليمنية والحوثيين.
>وجاء ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه المحادثات جارية فى سويسرا بين ممثلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.

وأُعلنت هدنة تستمر سبعة أيام لدعم فرص نجاح محادثات السلام فى مسعى لإنهاء الحرب الأهلية التى اندلعت فى اليمن العام الماضى.

وحث المبعوث الأممي فى بيان "كل الأطراف على احترام هذا الاتفاق والسماح بتوصيل المساعدات الانسانية دون أى عائق للمناطق الأكثر تضررا فى اليمن".

وأكد ولد شيخ أحمد أن المحادثات ستستمر السبت "للبناء على ما تم الاتفاق عليه فى الأيام السابقة ومواصلة الجهود لإيجاد حل سياسى عاجل للأزمة فى اليمن".
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مصر 365

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