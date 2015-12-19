سفارة فلسطين بالقاهرة: عزاء نجلاء ياسين غدا الأحد بمسجد الشرطة

نعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة المناضلة نجلاء عادل ياسين "أم ناصر" عضو المجلس الوطنى الفلسطينى، ومديرة مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات، التى وافتها المنية اليوم السبت، بالقاهرة إثر تدهور حالتها الصحية، يقام دار العزاء غدا الأحد عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة فى مدينة 6 أكتوبر .

وتقدمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بأصدق التعازى القلبية والمواساة الأخوية الصادقة لأبناء الشعب الفلسطينى وقيادته وعائلة الفقيدة ومحبيها؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بعظيم عفوه ويجتبيها بواسع مغفرته ويسكنها مقعد صدق فى أعلى عليين".

وتعتبر نجلاء ياسين من أبرز النساء الفلسطينيات ذات الدور النضالى والبطولى الداعم للقضية الفلسطينية، فقد عملت منذ بداية الثورة إلى جانب الشهيد الرئيس ياسر عرفات حتى حفرت مكاناً بارزاً فى الذاكرة النضالية الفلسطينية من خلال الدور الذى قامت به فى الثورة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن أم ناصر من عائلة لبنانية الأصل، ولدت بدمشق ثم تزوجت من فلسطينى من مدينة حيفا، وعملت مديرة لمكتب الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وكنيت نفسها باسم الزعيم جمال عبد الناصر لإيمانها بنضاله وعروبته وقوميته، وأسست الحركة النسائية المناضلة بحركة فتح والتى شاركت الرئيس الشهيد عرفات فى الكفاح المسلح البطولى فى معركة الكرامة، وأقامت فى تونس أول متحف للحفاظ على التراث الفلسطينى منعا لتزوير التاريخ والتراث وإلصاقه بالإسرائيليات الذى افتتحه القائد أبو عمار والرئيس التونسى، ولقبت بأم الفدائيين.