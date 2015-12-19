كاتب إسرائيلى: قيادات فتح ليسوا مستعدين لبذل جهود لإطلاق سراح البرغوثى

قال الكاتب الإسرائيلى "يؤاف شاحام" إنه لا يوجد فى إسرائيل زعيم مستعد للتوقيع على إطلاق سراح مروان البرغوثى، مشيرًا إلى عدم وجود زعيم فلسطينى مستعد للموافقة على الضغط لإطلاق سراحه.

وأوضح الكاتب الإسرائيلى فى مقال نشره موقع "المصدر" الإسرائيلى أن البرغوثى، وبالرغم من ذلك يتصدر الاستطلاعات كوريث للرئيس محمود عباس أبو مازن، وأن كبار حركة فتح، الحركة التى ينتمى البرغوثى إليها ليسوا مستعدين لبذل جهود من أجل إطلاق سراح الزعيم الذى يطغو على الجميع بكاريزمايته وشعبيته، مشيرا إلى أن القليلين الذين يرغبون فى رؤية إطلاق سراح مروان البرغوثى، هم أفراد حركة حماس، ولكن لا تنبع رغبتهم فى حبهم الزائد للبرغوثى، بل فى مصلحة حركتهم، وإذا نجحت حماس يومًا ما فى إطلاق سراح الزعيم الفتحاوى فى صفقة إطلاق سراح الأسرى بمبادرتها، قد يُلحق ذلك ضربة بطموحاته السياسية.

وتؤكد كافة الاستطلاعات التى أجراها المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسيحية، العام الماضى أن هناك معطى واحد يتكرر، وهو تفضيل أغلبية ساحقة فى أوساط الجمهور الفلسطينى رؤية مروان البرغوثى فى منصب الرئيس القادم.

وقال الكاتب الإسرائيلى إن احتمالات إطلاق سراح البرغوثى فى المستقبل هى صفر، إلا اذا طرأ تغيير ليس متوقعًا، موضّحًا أن جهات مركزية وذات تأثير كبير فى اليمين الإسرائيلى، مثل وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، التزمت بأن إسرائيل لن تطلق سراحه أبدًا.