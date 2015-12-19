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أخبار الأردن اليوم.. وزير الخارجية: القرار الأممى بشأن سوريا تاريخى

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أخبار الأردن اليوم.. وزير الخارجية: القرار الأممى بشأن سوريا تاريخى أخبار الأردن اليوم.. وزير الخارجية: القرار الأممى بشأن سوريا تاريخى
اهتمت أخبار الأردن اليوم على تصريحات وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، والتى أكد فيها على أن القرار الأممى بشأن إحلال السلام فى سوريا تاريخى ويأمل أن يؤدى لإنهاء الأزمة.وأشار الوزير جودة إلى أنه لا يمكن هزيمة تنظيم داعش والإرهاب فى سوريا دون تطبيق الحل السياسى، مضيفا فى كلمة له بمجلس الأمن الدولى بنيويورك، أنه لابد من توفير كل الدعم لتنفيذ الحل السياسى إنقاذا لسوريا، موضحا أن تبنى مجلس الأمن للقرار سيعطى زخما للحل السياسى، ويجب على المجتمع الدولى ألا يسمح بإعاقة هذا الحل أو إفشاله.

كما ركزت أخبار الاردن اليوم على تصريحات مصدر عسكرى فى القيادة العامة للقوات المسلحة ىالاردنية، والتى قال خلالها ان وحدات منتخبة من جيشى الاردن و ستجرى تدريبات مشتركة "تحاكى التحديات التى تواجه المنطقة".

وقال المصدر فى تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية "فى إطار التعاون العسكرى مع القوات المسلحة المصرية الشقيقة سيتم إجراء تمرينات مشتركة بين وحدات منتخبة من جيشى البلدين الشقيقين".

وأوضح أن التمرينات "تحاكى التحديات التى تواجهها المنطقة".

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