حرس الحدود السعودى يحبط محاولة تهريب 260 كيلو جرامًا من الحشيش

>تمكن حرس الحدود السعودى فى الجبيل شرق المملكة على الخليج العربى من إلقاء القبض على سعوديين حاولا تهريب أكثر من 260 كيلو جراماً من الحشيش المخدر عن طريق أحد القوارب بميناء صيد الاسماء .

وقال المتحدث الرسمى لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربى، فى بيان له اليوم السبت، إن دوريات حرس بقطاع ( الجبيل ) بالمنطقة الشرقية تمكنت، من إحباط محاولة تهريب أكثر 260 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر .

وأوضح أن الدوريات البحرية اشتبهت فى أحد القوارب بميناء صيد الأسماك بقطاع الجبيل، مشيرا الى ان تفيش القارب أسفر عن العثور على المهربات وضبطها.

وأعلن الحربى انه تم القبض على المتورطين فى محاولة التهريب وعددهم اثنين وهما سعوديان وتم إحالتهما مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت منتصف نوفمبر الماضى أنها قبضت خلال 8 أشهر فقط من العام الحالي، على نحو 2000 شخص من 29 جنسية، متهمين بالتورط فى تهريب وترويج المخدرات.

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