حبس مدير شركة إنتاج فنى سنة لإصداره شيكات بدون رصيد لـ"هيفاء وهبى"

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسرى وأمانة سر شريف صلاح، اليوم السبت، بحبس مدير شركة إنتاج فنى بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه فى 4 دعاوى مقامة ضده من قبل الفنانة هيفاء وهبى لإصداره شيكات بدون رصيد.

كانت الفنانة هيفاء وهبى أقامت 4 دعاوى، لسنة 2015 جنح قصر النيل ضد مدير شركة إنتاج فنى لاتهامه بإصدار شيكات بمبلغ 3 ملايين جنيه بدون رصيد.

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