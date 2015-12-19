بالصور.. الرئيس السيسى يستقبل والدى شهيدى الصاعقة والكتيبة 101

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم والدى الشهيد مجند الشحات فتحى شتا، شهيد الكتيبة 101 الذى قدم روحه فداء للوطن فى التاسع والعشرين من يناير 2015، حيث استطاع أن يزود عن مخزن الذخيرة الخاص بالكتيبة، ونجح فى إبعاد أحد العناصر الإرهابية عن الموقع قبل أن يفجر نفسه ويجود الشهيد بروحه دفاعاً عن وطنه وصوناً لموقعه ولحياة زملائه.

كما استقبل الرئيس والدى الشهيد مجند محمد أيمن السيد، شهيد الصاعقة الذى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها فى الخامس عشر من ديسمبر 2015 حينما افتدى ثمانية من زملائه باحتضانه أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولته تفجير أحد المواقع العسكرية التابعة لمدينة العريش.