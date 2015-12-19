وزير الدفاع يلتقى نظيره الكندى لبحث جهود مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط

التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هارجيت ساجان وزير الدفاع الكندى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة والجهود الاقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون فى المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الكندى، وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الكندى بالقاهرة.