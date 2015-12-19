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حبس سباك 4 أيام لقتله ابن عمه بسبب خلافات الميراث فى المنيب

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حبس سباك 4 أيام لقتله ابن عمه بسبب خلافات الميراث فى المنيب حبس سباك 4 أيام لقتله ابن عمه بسبب خلافات الميراث فى المنيب
أمرت نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ناجى، اليوم، السبت، بحبس "محمد.ع" لاتهامه بقتل نجل عمه "عبد الناصر.م" بسبب خلافات الميراث بالمنيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر المستشار شريف صديق مدير النيابة بدفن وتشريح جثة المجنى عليه.

وبإجراء المعاينة تبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المجنى عليه مصاب بعدة طعنات برقبته وأنحاء جسده، أسفرت عن مفارقته الحياة، وكشفت التحريات أن خلافا على الميراث يجمعه بابن عمه "محمد.ع" وأنه وراء ارتكاب الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافهما على الميراث، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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