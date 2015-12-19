ضبط 2 من أصل 7 متهمين بإحراق صيدلية ومحل بقاله ومنزلين فى قرية بطلخا

ألقت قوات أمن الدقهلية القبض على اثنين من أصل 7 مقيمين بقرية البدوى التابعة لمركز طلخا متهمين بإشعال النار فى منازل وممتلكات أخرى فى قرية مجاورة انتقاما لمقتل ابن قريتهم كما ألقت تالقبض على القاتل.>كان اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية ، تلقي إخطارا من اللواء السعيد عماره مدير المباحث باستقبال مأمور مركز شرطة طلخا بلاغا يتهم عدة أشخاص بإشعال النار فى "السلاحليك "- الخاص بتخزين السلاح - وصيدلية ومحل للبقالة ومنزلين ملك أقارب " كريم خ.م" - 16 سنة عاطل من قرية كفر الخوازم التابعة لمركز طلخا - لمتهم بقتل "محمد ج. ع" - 24 سنة من قرية منشأة البدوى التابعة لذات المركز عن طريق الخطـأ فى أحدى حفلات الزفاف.

كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين "كريم" وأحد المعازيم لأنه "غازل "فتاة بصحبته وعندما تدخل"محمد. ج"ضمن آخرين لتهدئة الأجواء تلقى طعنه بالخطأ أودت بحياته فثار أهله وتوجه بعضهم لقرية كفر الخوازم وقطعوا الطريق وأشعلوا النار فى منزلين وصيدلية ومحل بقاله والسلاحليك و فروا هاربين.

شكل العقيد احمد راتب مفتش مباحث مركز طلخا فريق بحث قاده الرائد احمد شبانه رئيس مباحث طلخا وتمكن من ضبط القاتل" كريم. خ"ومن طرف القتيل كلا من "نور. م"و" محمد س" وحرر لهم المحضر 17030 جنح طلخا لسنة 2015 وعرضهم على النيابة العامة.