جنازة مهيبة لعروسى البحرين المختنقين بالغاز بعد زواج لم يتعد أسبوعا

خيمت حالة من الحزن على قرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، بعد مصرع عروسين لم تتعدى مدة زواجهما 10 أيام، اختناقا بسبب تسريب الغاز خلال الاستحمام، ليفرقهما الموت إلى الأبد بعد قصة حب.

وقد شيع أهالى نكلا العنب التابعة لمركز إيتاى البارود جثمان العروس الشابة التى تبلغ من العمر 18 عاما بمسقط رأسها، بينما ودع أهالى قرية شبراريس بشبراخيت ابنهم العريس فى جنازة مهيبة وسط حالة من البكاء الشديد حزنا على فراق الأحبة التى انتهت قصتهما بشكل مفاجئ.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وصول مستشفى شبراخيت كلا من "م .م "أ 27 سنة- سائق، و"آ . ك . ح" 18 سنة ربة منزل، وزوجة الأول ومقيمان قرية شبراريس دائرة المركز جثتين هامدتين.

وبسؤال شقيق الزوج ومقيم بذات العقار محل سكن الأسرة، قرر أن المتوفيين حديثا الزواج، وأنه استشعر غيابهما وعدم خروجهما منذ الصباح مما دعاه لطرق باب الشقة سكنهما، وعند عدم استجابتهما قام بكسر باب الشقة ففوجئوا بوجود شقيقة وزوجته داخل الحمام بحالة إغماء وانبعاث رائحة الغاز، فسارعوا بنقلهم للمستشفي إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة قبل وصولهما ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتيهما.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة، ورد تقرير طبى يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 6661 إدارى مركز شبراخيت لسنة 2015.