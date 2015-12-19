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بالصور.. قرية السيد البدوى بكفر الشيخ تعانى من مياه الشرب وتهالك الأعمدة

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بالصور.. قرية السيد البدوى بكفر الشيخ تعانى من مياه الشرب وتهالك الأعمدة بالصور.. قرية السيد البدوى بكفر الشيخ تعانى من مياه الشرب وتهالك الأعمدة
تعددت شكاوى أهالى قرية السيد البدوى، التابعة للوحدة المحلية للبرنبال بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، لتدنى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة لتهالك الأعمدة الكهربائية وعدم صلاحية مياه الشرب على حد قول أهالى القرية، بالإضافة إلى العجز فى معلمى المدرسة الابتدائية بالقرية.

قال محمد على سعد "من أهالى القرية"، إن القرية تعانى من تهالك الأعمدة الكهربائة التى نخشى سقوطها على المارة، بالإضافة للأسلاك الكهربائية التى تحتاج لتغيير خاصة أنها أسلاك غير عازلة.

وأضاف محمود عبدالله عامر "صياد" أن مياه الشرب سيئة، ولا تصلح للاستهلاك الآدمى، ونطالب بأخذ عينة من المياه لتحليلها وبيان مدى صلاحتها لالستخدام الآدمى، حتى لا نصاب بالمزيد من الأمراض، ويكفى ما بنا من الأمراض من فيروس سى وضغط وسكر، ولا نريد أن نُبتلى بأكثر من ذلك.

ومن جانبه، قال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه تلقى شكاوى من أهالى قرية السيد البدوى التابعة للوحدة المحلية للبرنبال الخاصة بتهالك الأعمدة الكهربائية، وعدم صلاحية مياه الشرب ونقص المدرسين بمدرسة التعليم الأساسى .

وأضاف عبدالستار أنه توجه وفوجئ بصحة شكواهم، حيث توجه لمدرسة القرية، ولم يجد حارس أمن بالمدرسة وباب المدرسة ملقى على الأرض، ولاحظ نقص عدد المدرسين، فطالب مدير الإدارة التعليمية بتوفير معلمين للمدرسة وتوفير حارس أمن.

وقال عبدالستار إنه خاطب المسئولين فى الكهرباء لتغيير الأعمدة المتهالكة وتغيير الأسلاك، كما طالب المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها والتأكد من صلاحيتها من عدمه، حفاظًا على صحة المواطن، ولطمأنته أن مياه الشرب سليمة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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