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بالصور.. "انقذ قلب تنقذ حياة" دورة تدريبية لطلاب المدارس بـ"طب المنصورة"

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بالصور.. "انقذ قلب تنقذ حياة" دورة تدريبية لطلاب المدارس بـ"طب المنصورة" بالصور.. "انقذ قلب تنقذ حياة" دورة تدريبية لطلاب المدارس بـ"طب المنصورة"
نظم قطاع خدمة وتنمية البيئة وأسرة السلامة بكلية الطب بجامعة المنصورة يوما علميا لطلاب المدارس، اليوم السبت، بعنوان "انقذ قلب تنقذ حياة" بالمخيم الكشفى تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب وتنظيم الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم خلال فعاليات اليوم تقديم معلومات طبية وتدريب عملى على كيفية عمل تدليك وإنعاش للقلب فى حالات الطوارئ لإنقاذ حياة الأشخاص ضمن فعاليات يوم الإنعاش القلبى العالمى فى لأول مرة بالتعاون مع مجلس الإنعاش الأوروبى وجمعية الإنعاش الأمريكى، وكذلك تقديم معلومات عن كيفية عمل الإسعافات الأولية وإنعاش القلب فى حالات الطوارئ وطلب الإسعاف لنقله للمستشفى وكذلك طرق عمل الإسعافات الأزمة فى حالة وجود جسم يغلق مجرى الهواء وهناك صعوبة للتنفس.

قام بالتدريب الدكتور عمرو ياسين أستاذ التخدير والعناية المركزة وسكرتير المجلس المصرى للإنعاش، الدكتور أسامة السيد مدرس التخدير والعناية ومدرب المجلس الأوروبى للإنعاش وجمعية القلب الأمريكية، الدكتور رفاعى قنديل مدرس التخدير والعناية ومدرب المجلس الأوروبى للإنعاش وجمعية القلب الأمريكية، الدكتورة ياسمين تعلب مدرس الطب الشرعى والسموم ومدرب الهيئة الألمانية للبحث العلمى، الدكتورة منى زكى.

شارك فى اليوم المدارس الحكومية والخاصة منها، مدرسة نقيطة، مدارس الوادى، دلتا أمريكان، دلتا أى جى، كولدج أى جى، كولدج أمريكان، رويال، مودرن دلتا، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين والدكتور نور الدين مدير مدارس رويال بالمنصورة.

وتم تنظيم اليوم برعاية الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس جمعية مرضى الكبد، شركة إيبيكو، نقابة الصيادلة ، شركة رويال ، راديو حياة .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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