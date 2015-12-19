اتفاق بين الوحدات الكردية وغرفة عمليات فتح حلب على وقف إطلاق النار

>أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، بأن حى الشيخ مقصود بمحافظة حلب شهد اتفاقاً بين الوحدات الكردية وغرفة عمليات فتح حلب ينص على وقف إطلاق النار المتبادل بين الطرفين .

وقال المرصد فى بيان اليوم السبت، إن الاتفاق الممهور بختمى غرفة عمليات فتح حلب ووحدات حماية الشعب الكردى جاء استجابة للمبادرة التى أطلقها، مجلس الشورى والصلح بحلب، من قبل الأطراف المعنية.

وحسب المرصد ، تضمن الاتفاق عبور المدنيين من الشيخ مقصود إلى عفرين وبالعكس، بشكل آمن بالمناطق والحواجز التى تخضع لغرفة فتح حلب، وبما يخص العسكريين بكون ضمن تنسيق مسبق.

وأشار الاتفاق إلى إغلاق المعبر الكائن فى منطقة الشيخ مقصود، الواصل لمناطق سيطرة النظام، وتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمراقبة الإغلاق ، فضلا عن فتح المعابر المؤدية إلى عفرين.

وشدد الاتفاق على ضرورة إدخال فصائل غرفة عمليات فتح حلب، إلى الشيخ مقصود شرقي، بالتوافق مع جيش الثوار ووحدات حماية الشعب ، كما اتفق الطرفان على أن حاجز الشيخ مقصود (السكة) مشترك بين الأطراف.

ونض الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية، من كلا الطرفين، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ودراسة مواقع التدشيم لإقرارها أو رفضها .

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