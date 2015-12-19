بالفيديو : مذيعة ذهبت لدجال كأنها أحد زبائنه وقامت بتصويره دون علمه شاهد ماذا قال لها

قامت مذيعة ومقدمة برنامج “خيط حرير” الذي يعرض علي قناة “القاهرة والناس” بالذهاب إلي دجال بتكشف حقيقته وحقيقة دجله، حيث إتصدمت المذيعة عند ذهابها له فقد وجدت مئات من الطوابير من الناس منتظرين دورهم للدخول للدجال، حيث دخلت المذيعة له كأنها أحد زبائنه لتكشف حقيقته، وبالطبع قامت بتصويره ولكن دون علمه كانت واضعة الكاميراه في الحقيبة التي كانت تحملها.

ومن ثم بدأت المذيعة حوارها مع الدجال حيث دخلت عليه والغريب أنه كان يدخن السجائر وبدأ يسألها عدة أسئلة تقليدية وما هو إسم طليقها وإسم والدته وإسم جدته وعنوان طليقها، حيث إرتجلت المذيعة أسماء مزيفة عديدة لتجاريه، حيث سألها عن نفس الأسئلة بعدها بفترة وحاولت المذيعة أن تغير الأسامي والغريب أن الدجال لم يلاحظ أن المذيعة غيرت الأسماء وهو لم ينتبه.

ومن ثم بدأ الدجال يقول أشياء أشبه بالطلاسم ليحضر الجن الخادم له، ومن ثم جعل المذيعة تقوم بفرد ذراعها اليمين وأمر الجن بأن يلمسها، وفي آخر الفيديو طلب منها 450 جنيه، شاهد هذا الفيديو :

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads