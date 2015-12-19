أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

إعلان وزارة القوى العاملة عن 2350 فرصة عمل فى مصنع غبور للسيارات

Google+ Print
إعلان وزارة القوى العاملة عن 2350 فرصة عمل فى مصنع غبور للسيارات إعلان وزارة القوى العاملة عن 2350 فرصة عمل فى مصنع غبور للسيارات

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن توفير 2350 فرصة عمل فى مصنع غبور للسيارات فى عدد خمسة عشرة مهنة مختلفة بمرتبات وحوافز مجزية، والمرتبات حسب الخبرة ومن يجتاز المقابلة الشخصية ويقع عليه الاختيار سوف يقوم باستلام العمل فوراً .

المهن والتخصصات المطلوبة للعمل فى مصنع غبور للسيارات :-

1- مطلوب عدد 1200 فنى ميكانيكى، وفنى كهربائى، وفنى دوكو، وسمكرى سيارات.

2- مطلوب عدد 200 مراقب جودة.

3- مطلوب عدد 300 أمين مخزن ومساعد امين مخزن وعامل مخزن.

4- مطلوب عدد 50 عامل خدمات.

5- مطلوب عدد 200 سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة.

6- مطلوب عدد 100 مهندس استقبال ومهندس ورشة.

7- مطلوب 200 مسئول ومنسق مبيعات خبرة فى مجال السيارات.

8- مطلوب عدد 100 إدارى مبيعات خبرة فى مجال مبيعات السيارات.

– كيفية التقديم فى وظائف مصنع غبور للسيارات :-

– يتم التقديم وإجراء المقابلة الشخصية بمقر مصنع غبور للسيارات ، فى الكيلو 28 طريق اسكندرية الصحراوى المدخل الأول  أبو رواش مصنع غبور .

– المقابلات من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً ومن يتم اختياره يقوم باستلام العمل فوراً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني