إعلان وزارة القوى العاملة عن 2350 فرصة عمل فى مصنع غبور للسيارات

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن توفير 2350 فرصة عمل فى مصنع غبور للسيارات فى عدد خمسة عشرة مهنة مختلفة بمرتبات وحوافز مجزية، والمرتبات حسب الخبرة ومن يجتاز المقابلة الشخصية ويقع عليه الاختيار سوف يقوم باستلام العمل فوراً .

المهن والتخصصات المطلوبة للعمل فى مصنع غبور للسيارات :-

1- مطلوب عدد 1200 فنى ميكانيكى، وفنى كهربائى، وفنى دوكو، وسمكرى سيارات.

2- مطلوب عدد 200 مراقب جودة.

3- مطلوب عدد 300 أمين مخزن ومساعد امين مخزن وعامل مخزن.

4- مطلوب عدد 50 عامل خدمات.

5- مطلوب عدد 200 سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة.

6- مطلوب عدد 100 مهندس استقبال ومهندس ورشة.

7- مطلوب 200 مسئول ومنسق مبيعات خبرة فى مجال السيارات.

8- مطلوب عدد 100 إدارى مبيعات خبرة فى مجال مبيعات السيارات.

– كيفية التقديم فى وظائف مصنع غبور للسيارات :-

– يتم التقديم وإجراء المقابلة الشخصية بمقر مصنع غبور للسيارات ، فى الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى المدخل الأول أبو رواش مصنع غبور .

– المقابلات من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً ومن يتم اختياره يقوم باستلام العمل فوراً.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads