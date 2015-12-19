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مواطن يستغيث بأحمد زكى بدر: "جهاز"بدر" تعدى على أرضى..والوزير:"سأبحث الأمر"

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مواطن يستغيث بأحمد زكى بدر: "جهاز"بدر" تعدى على أرضى..والوزير:"سأبحث الأمر" مواطن يستغيث بأحمد زكى بدر: "جهاز"بدر" تعدى على أرضى..والوزير:"سأبحث الأمر"
استغاث أحد سكان مدينة بدر بالدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أثناء احتفالية تسليم وحدات سكنية بجهاز المدينة بحضور محافظ القاهرة ووزير الإسكان، حيث صرخ المواطن: "يامعالى الوزير أنا وائل شرف الدين وليا مظلمة"، فترك الوزير المحافظ ووزير الإسكان وذهب إلى المواطن ليستمع إلى شكاوه.

وقال المواطن للوزير: "أنا ليه مظلمة أوعى تمضى على الورق ده، الناس اللى شغالة تحت منك هيلبسوك فى حيطه، أنا أرضى فى الروبيكى وعايزين يعتدوا عليها هنا فى جهاز مدينة بدر".

أخذ الوزير رقم المواطن الشخصى للتواصل معه وطمأنه قائلا: "أنا سابحث الأمر بنفسى".


>وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدون عمارات مدينة "بدر"

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