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طلاب صيدلة أزهر أسيوط يختتمون فعاليات حملة للتوعية بالإيدز

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طلاب صيدلة أزهر أسيوط يختتمون فعاليات حملة للتوعية بالإيدز طلاب صيدلة أزهر أسيوط يختتمون فعاليات حملة للتوعية بالإيدز
أنهت لجنة الصحة العامة بمكتب الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بازهر اسيوط فعاليات حملتها للتوعية عن فيروس نقص المناعة البشرية المعروف "الإيدز" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة "الإيدز".

وكانت الحملة قد بدأت فاعلياتها الثلاثاء الماضى بكلية الصيدلة بجامعة الازهر باسيوط ومستشفى طب الاسنان بالجامعة واختتمت الحملة فاعلياتها بقرية شطب بمحافظة اسيوط وذلك تزامنا مع الحملة القومية لمكافحة الايدز ،والتى تهدف الى "إنهاء الإيدز بحلول عام 2030 ".

وتهدف الحملة ايضا الى محاربة طريقة التعامل الغير آدمي والتى يتعرض لها مريض الايدز بسبب سوء الفهم لدى المجتمع بأن هذا الشخص قد اقام علاقة غير مشروعة ويعتبر فيروس العوز المناعي البشري من أكثر مسببات العدوى التي تقتل الناس في العالم، إذ تسبب فى وفاة مايزيد على 39 مليون شخص ويعانى نحو 35 مليون شخص في العالم من فيروس HIV المسبب للايدز ، منهم 32 مليون شخص بالغ ، و ثلاثة ملايين من الاطفال.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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