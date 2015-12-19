الاكتئاب فى مرحلة الطفولة المبكرة يغير نمو الدماغ

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة وخطيرة للغاية، حيث أفادت أن إصابة الأطفال بالاكتئاب فى مرحلة الطفولة أى ما قبل الالتحاق بالمدرسة له تأثير ضار على نمو أدمغتهم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 193 طفلاً وكان 90 منهم يعانون من الاكتئاب فى مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة، ووجد الباحثون أن أدمغة الأطفال الذين يعانون من الاكتئاب تتطور بشكل غير طبيعى خاصة فى المادة الرمادية التى تربط خلايا المخ ببعضها وهذا يرفع فرص إصابتهم بأمراض المخ، مقارنة بالأطفال الذين لا يعانون من الاكتئاب.

وأوضح الباحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن فى سانت لويس، أن "المادة الرمادية" هى النسيج الذى يربط خلايا المخ ببعضها وتحمل الإشارات بين تلك الخلايا، وهى المسئولة عن الرؤية والسمع والذاكرة واتخاذ القرارات والانفعال والعواطف.

ووفقًا للدراسة الجديدة التى نشرت فى عدد ديسمبر فى مجلة “JAMA” للطب النفسى، أضاف الباحثون أن الخلل فى المادة الرمادية يسبب كوارث مثل الانفصام والتوحد والزهايمر لاحقًا.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجارى.